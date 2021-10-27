Konya'da boş binadaki yangın büyümeden söndürüldü - Haberler
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Konya'da boş binadaki yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da boş binadaki yangın büyümeden söndürüldü

Konya'da boşaltılmış olan binanın üçüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

KONYA (İHA) - Konya'da boşaltılmış olan binanın üçüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Kasap Sinan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde boşaltılan binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan çıkan dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken, polis sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Konya'da boş binadaki yangın büyümeden söndürüldü

Konya'da boş binadaki yangın büyümeden söndürüldü

Konya'da boş binadaki yangın büyümeden söndürüldü

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