Konya'da avukatı bacağından silahla yaralayan iki zanlı tutuklandı - Haberler
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Konya'da avukatı bacağından silahla yaralayan iki zanlı tutuklandı

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Konya'da avukatı bacağından silahla yaralayan iki zanlı tutuklandı

Konya'da tartıştıkları avukatı otomobil içinde tabancayla bacağından yaralayan iki zanlı tutuklandı.

KONYA (AA) - Konya'da tartıştıkları avukatı otomobil içinde tabancayla bacağından yaralayan iki zanlı tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesindeki Konya Adliye Sarayı civarında tartıştıkları avukat Abdülkadir İnci'yi (42) otomobilin içinde silahla bacağından vurarak yaralayan İsmail E. (21) ve Kadir Ö'nün (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden İsmail E, adliyeye sevk edildikleri sırada gazetecilerin, "Avukatı neden vurdunuz?" sorusuna, "Öyle gerekiyordu kardeşim. Açıklama mı yapmak zorundayım?" diye cevap verdi.

Öte yandan şüphelilerin silahlı saldırıdan önce, avukat İnci'nin kaza yapması için direksiyonu sağa sola çevirdikleri, otomobil durunca da İnci'yi silahla yaraladıkları öğrenildi.

Konya Şehir Hastanesinde tedavisi süren İnci'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlılar, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

İddiaya göre Avukat Abdülkadir İnci (42), Merkez Karatay ilçesindeki Konya Adliye Sarayı civarında dün görüştüğü İsmail E. (21) ve Kadir Ö. (33) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşamış, ardından otomobiline binerek adliyeye doğru yola çıktığı sırada aracına binen İsmail E. ile Kadir Ö'nün silahlı saldırısına uğrayarak bacağından yaralanmıştı.

Şüpheliler polis ekiplerince kısa sürede yakalanmış, İnci ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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