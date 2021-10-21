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Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önce yaşanan kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önce yaşanan kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi aileler arasında yaşanan kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı.

KONYA (AA) - Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi aileler arasında yaşanan kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dedeoğuları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yaklaşık 2,5 ay önce Dedeoğulları ve Keleş ailesi arasında çıkan, 13 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin iddianame Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

9 sanık hakkında düzenlenen iddianamede, Lütfi Keleş'in "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar, Ayşe Keleş'in de "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması istendi.

Lütfi Keleş'in oğlu Ali Keleş'in ve Ali Çalık'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Veli Keleş, Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş ve Yahya Çalık'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması istendi.

İbrahim Keleş'in, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Ramazan Çalık hakkında ise "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapis istemi iddianamede yer aldı.

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
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