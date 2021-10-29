Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Konya'da Anıt Meydanı'ndaki törende, Vali Vahdettin Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tören aracına binerek vatandaşları selamladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Vali Özkan, Cumhuriyet'in, milletin azimle, iman gücüyle gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin eseri olduğunu belirterek, "29 Ekim 1923 tarihinde milletin kayıtsız şartsız egemenliği kabul edilerek, bağımsızlık mücadelesinin ruhu ortaya konulmuştur. Bu ruh, haklı mücadelesini destansı bir zaferle taçlandıran milletimizin, hürriyetine olan en derin tutkusunun ifadesidir." diye konuştu.

Program, halk oyunları gösterisi, şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve tören geçişiyle sona erdi.

Karaman

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Işık, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yurdu işgal etmiş olan emperyalist devletlere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı sonucunda kurulduğunu söyledi.

Işık, Atatürk'ün "En büyük eserim." dediği Cumhuriyet'i yıkmak, milli birlik ve beraberliği bozmak için emperyalist devletler ve onların içerideki iş birlikçilerinin ellerinden geleni yaptığını kaydetti.

Konuşmaların ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Kutlamalar, tören geçişiyle sona erdi.

Aksaray

Aksaray'da ise törenler, Vali Hamza Aydoğdu'nun makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda devam eden programda, Aydoğdu ile Belediye Başkanı Evren Dinçer, törene katılanların bayramını kutladı.

Aydoğdu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının kurup Türk milletine armağan ettiği Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Devlet kurmayı ve yönetmeyi en iyi Türk milletinin bildiğini vurgulayan Aydoğdu, "Kurduğumuz 16 devlet bunun en önemli ispatıdır. Ancak devletsiz kalmanın ne demek olduğunu da en iyi biz biliriz. Bizim için devlet bütün değerlerin üzerindedir. Devlet namustur, bayraktır ve hürriyettir." diye konuştu.

Program, halk oyunları gösterisi, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreniyle tamamlandı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da törenler, Vali Gökmen Çiçek'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Anıtpark önünde devam eden programda, Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, törene katılanların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Çiçek, büyük fedakarlıklar neticesinde kurulan, binlerce yıllık devlet geleneğinin son halkası Cumhuriyet'in milletin ortak eseri olduğunu dile getirdi.

Çiçek, 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de Cumhuriyet'in ilk ışıklarının yakıldığını belirterek, "O gün yakılan o ışık bugün hala tüm ülkemizi aydınlatmaktadır. Cumhuriyet, bugün 82 milyon vatandaşı aynı çatı altında buluşturan, onların haklarını muhafaza eden, hür ve özgür kılan eşsiz bir hazinedir." ifadelerini kullandı.

Program, Afyon Kocatepe Üniversitesi ekibinin halk oyunları ve Afyonkarahisar Belediyesi mehter takımı gösterisinin ardından, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreniyle sona erdi.