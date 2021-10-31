Konya'da 24 kilo 600 gram eroin ile yakalanan polis tutuklandı - Haberler
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Konya'da 24 kilo 600 gram eroin ile yakalanan polis tutuklandı

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Konya'da 24 kilo 600 gram eroin ile yakalanan polis tutuklandı

Konya'da aracında 24 kilo 600 gram eroin ele geçirilen polis memuru tutuklandı.

KONYA (AA) - Konya'da aracında 24 kilo 600 gram eroin ele geçirilen polis memuru tutuklandı.

Kent girişinde polisin uygulama noktasından kaçtıktan sonra 60 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alınan polis memuru Cumhur A. ve eşi Nurcan A'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Cumhur A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi Nurcan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün kent girişinde 07 MSP 74 plakalı aracı durdurmak istemişti. Uygulama noktasından kaçmaya başlayan sürücüyü, polis ekipleri 60 kilometre takip etmişti.

Üç polis memurunu hafif şekilde yaralayıp kaçmaya çalışan 2 şüpheli, kovalamaca sırasında yolda seyir halindeki başka bir araca çarparak, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Bir süre sonra yakalanan sürücünün aracında 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 2019 yılında bir uyuşturucu operasyonunda gösterdiği başarı nedeniyle Türk Polis Teşkilatının 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş'tan ödül belgesi alan polis memuru Cumhur A, diğerinin de eşi Nurcan A. olduğu belirlenmişti.

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri
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