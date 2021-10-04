Konya'da 11 yaşındaki çocuk göğsünden bıçaklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da 11 yaşındaki çocuk göğsünden bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da 11 yaşındaki çocuk göğsünden bıçaklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 11 yaşındaki çocuk, evinin önünde tartıştığı 13 yaşındaki başka bir çocuk tarafından göğsünden bıçaklanarak yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde 11 yaşındaki çocuk, evinin önünde tartıştığı 13 yaşındaki başka bir çocuk tarafından göğsünden bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki L.P., evinin önüne geldiği sırada sokak üzerinde tartıştığı 13 yaşındaki E.K. tarafından kelebek tabir edilen bıçakla göğsünden bıçaklandı. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli çocuk, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti

Sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti

 Eşini kazada kaybeden kadının feryadı yürek burktu

Eşini kazada kaybeden kadının feryadı yürek burktu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Joe Biden Numan Kurtulmuş
Magazin Bülent Ersoy Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya'da 11 yaşındaki çocuk göğsünden bıçaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 16:51:14. #1.11#