Konya Büyükşehir kavşak düzenlemeleriyle trafiği rahatlatıyor

ANKARA (Bültenler) - Son olarak Emniyet ve Kule Site kavşaklarında UKOME kararı ile yeni fiziki düzenlemeler yapıldığını ve 4 fazlı olan kavşak sinyal sisteminin 3 faza düşürülerek kavşaklardaki bekleme sürelerinin azaltıldığını kaydeden Başkan Altay, Ali Ulvi Kurucu Caddesi ile Ankara Caddesi kesişimindeki dönel kavşağın da kaldırılarak yerine sinyalli kavşak düzenlenmesi yapıldığını belirtti.

Başkan Altay, sürücülerin herhangi bir aksaklığa meydan vermemesi için kavşaklara tesis edilen trafik uyarı ve tanzim levhalarına uymaları gerektiğini ifade etti.

Emniyet Kavşağı'nda yapılan düzenlemelerin ardından; Beşyol Kavşağı'nda şehir merkezi istikametinden gelen araçların Telgrafçı Hamdi Bey Caddesi istikametine sol dönüşleri yasaklanırken; sola dönüşlerin yeni yapılan alışveriş merkezi çevresinden hemzemin yonca şeklinde yapılmasına imkân sağlandı.

Kahramanlar Caddesi'nin, Şair Senihi Sokak ile Ankara Caddesi arasında kalan bölümü ile Şair Senihi Sokak, zorunlu olarak tek yön haline getirildi. Ayrıca Belh Kavşağı istikametinden Kahramanlar Caddesi'ne dönecek n araçların sola dönüşleri yasaklandı.

Kule Site Kavşağı'nda ise; Telgrafçı Hamdibey Caddesi'nden gelen araçların şehir merkezine sola dönüşleri yasaklandı. Sola dönüş yapacak araçların Nalçacı Caddesi üzerindeki Kunduracılar Kavşağı'na yapılan "U" dönüşü fiziki düzenlemesini kullanarak şehir merkezi istikametine gidişlerine imkân sağlandı.

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