Konya Büyükşehir'den "Sıfır Atık Koordinasyon Toplantısı" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya Büyükşehir'den "Sıfır Atık Koordinasyon Toplantısı"

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Konya Büyükşehir'den

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Konya İli Sıfır Atık Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Konya İli Sıfır Atık Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, toplantıda ilçe belediyelerinin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, kentte sıfır atıkla ilgili çalışmaları hızla hayata geçirdiklerini aktardı.

Uslu, toplantıyla ilgili, "Bu koordinasyon ile hep birlikte dayanışma içerisinde gerçekleştirebileceğimiz bir organizasyon. Artık farkındalık artmaya başladı. Bu çalışmaları geciktirmeden hızlıca hayata geçirelim. Çevre duyarlılığıyla ilk akla gelen şehir olalım." ifadelerini kullandı.

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik de Sıfır Atık Projesi'nin, 2017 yılında bakanlık tarafından yarınlara temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakılması, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla hayata geçirildiğini anımsattı.

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri
Kritik bilgiler deşifre oldu! İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri

Kritik bilgiler deşifre oldu! İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title