Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: İçme suyu dahi bulamayacağız

KONYA (DHA) - KONYA'da yer altı su seviyesi hızla azalırken, kuraklık boyutu da gün geçtikçe artıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da halkı, suyu tasarruflu kullanmaya davet ederek, "Mevcut su varlığımızı iyi kullanmalıyız. Dünya böyle giderse işimiz çok zor gibi gözüküyor. Bu kuraklık sadece geçtiğimiz yıla ait değil, ilerleyen dönemlerde içme suyumuz dahi olmayacak" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, düzenlediği basın toplantısında belediye olarak kente yaptıkları yatırımları anlattı. Altay, kuraklığın baş gösterdiği Konya'da Beyşehir ve Tuz Gölü'nün korunması için de belediye olarak yapacakları projeleri açıkladı. Altay, şunları söyledi:

Altay, Konya'nın su rezervine yönelik soru üzerine de barajlardaki doluluk oranının yüzde 30 civarında olduğunu belirterek, "Hadim ve Bozkır barajları tamamlandı. Ancak şu anda doluluk oranları yüzde 30 civarında. Dış havza dediğiniz yerde de su yok zaten. Bu kuraklık iklim değişikliğiyle tüm planlamaların tekrardan yapılması gerekiyor. Ermenek ve Kızılırmak gündemde ama oradaki su varlığı bile, oradaki çiftçiye yetmiyor. Bu işin tek yolu tasarruf etmek. Bu işin tek yolu suya göre tarım yapmak. Duşlarda sıcak suyu beklerken, mutlaka kovaya su doldurmak gerekiyor. Diş fırçalarken ve tıraş olurken mutlaka o suyu kapatmak gerekiyor. Daha tasarruflu cihazlara geçmek gerekiyor. Tarımda da aynı şekilde. Çünkü bu su, sonsuza kadar devam edecek bir su değil. Bu projelerin yapılıp tamamlanması bugün yarın olacak iş değil. Öncelikle mevcut su varlığımızı iyi kullanmalıyız. Dünya böyle giderse işimiz çok zor gibi gözüküyor. Bu kuraklık sadece geçtiğimiz yıla ait değil, ilerleyen dönemlerde içme suyumuz dahi olmayacak" diye konuştu.