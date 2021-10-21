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Konuşmayı öğrenmeden hayvan sevgisini öğrendi

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Konuşmayı öğrenmeden hayvan sevgisini öğrendi Bir buçuk yaşındaki çocuğun hayvan sevgisi izleyenlerin içini ısıttı Bursa'da konuşmayı öğrenmeden hayvan sevgisini öğrenen bir buçuk yaşındaki çocuğun kediyle dostluğu izleyenlerin yüreğini ısıttı.

BURSA (İHA) - Konuşmayı öğrenmeden hayvan sevgisini öğrendi

Bir buçuk yaşındaki çocuğun hayvan sevgisi izleyenlerin içini ısıttı

BURSA - Bursa'da konuşmayı öğrenmeden hayvan sevgisini öğrenen bir buçuk yaşındaki çocuğun kediyle dostluğu izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyünde yaşayan 1,5 yaşındaki Melisa Uslu, evlerinin önündeki kediyle kısa sürede dost oldu. Kediyi elinde taşımakta zorlanmasına rağmen kucağına alıp seven minik Melisa ile hayvan arasındaki dostluk görenleri duygulandırdı. Minik Melisa, sevimli kediyi kucaklayıp, 3 yaşındaki arkadaşı Nazlı Uslu'ya götürerek, onun da sevmesine fırsat verdi. Zor yürüyen Minik Melisa'nın kediyle oynaması görenlerin yüreklerini ısıttı. Daha konuşmayı bilmemesine rağmen hayvanlara karşı büyük sevgi beslemesi herkese örnek oldu. Kucağından bir an olsun indirmediği kediyi öpüp gittiği her yere götüren Melisa'nın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri çok beğenilip defalarca paylaşıldı.

Konuşmayı öğrenmeden hayvan sevgisini öğrendi

Konuşmayı öğrenmeden hayvan sevgisini öğrendi

Konuşmayı öğrenmeden hayvan sevgisini öğrendi

Konuşmayı öğrenmeden hayvan sevgisini öğrendi
İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Son Dakika Haberleri
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