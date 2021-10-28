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Konuşma bahanesiyle aldığı telefonları gasp eden zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konuşma bahanesiyle aldığı telefonları gasp eden zanlı tutuklandı

Batman'da yakınlarına telefon etme bahanesiyle yaşı küçük çocukların telefonlarını alarak kaçan hırsız, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

BATMAN (İHA) - Batman'da yakınlarına telefon etme bahanesiyle yaşı küçük çocukların telefonlarını alarak kaçan hırsız, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, üç mahallede küçük yaşlardaki 3 çocuktan konuşma bahanesiyle aldığı telefonları gasp ederek kaçan M.A., polis ekiplerince yapılan sıkı takip sonucunda yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

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