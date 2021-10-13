Konuktepe, Beden ve Alören Köyleri Ziyaret Edildi. - Haberler
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Konuktepe, Beden ve Alören Köyleri Ziyaret Edildi.

Habermetre - Haberler | Toplum
Konuktepe, Beden ve Alören Köyleri Ziyaret Edildi.

Kaymakamımız Sn. Ali Cemal ALTINÖZ kurum amirleriyle beraber Konuktepe, Beden ve Alören Köylerine giderek muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakamımız Sn. Ali Cemal ALTINÖZ kurum amirleriyle beraber Konuktepe, Beden ve Alören Köylerine giderek muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinlerinin sıkıntılarına dair talep ve şikayetleri dinleyen kaymakamımız aynı zamanda Konuktepe Köyünde KÖYDES kapsamında yapılan içme suyu terfi hattı çalışması ile Beden Köyü Cemevinde yapılan bakım-onarım çalışmalarını denetledi. Alören Köyünde ise talep edilen sulama havuzu ve istinat duvarıyla ilgili gereken çalışmaların yapılması talimatını verdi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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