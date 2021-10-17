Kontrolü kaybolan otomobil tramvay yoluna uçtu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolü kaybolan otomobil tramvay yoluna uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolü kaybolan otomobil tramvay yoluna uçtu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yoluna uçtu.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yoluna uçtu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 16 AZ 137 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna uçtu. Kazanın etkisi ile savrulan otomobil ağaçlara ve çitlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kaza yapan otomobil de çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kontrolü kaybolan otomobil tramvay yoluna uçtu

Kontrolü kaybolan otomobil tramvay yoluna uçtu

Kontrolü kaybolan otomobil tramvay yoluna uçtu

Kontrolü kaybolan otomobil tramvay yoluna uçtu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Alkollü sürücünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

 Kadıköy D-100'de şerit kavgası! İETT'den inen şoför, sürtüşme yaşadığı arabayı tekmeledi

Kadıköy D-100'de şerit kavgası! İETT'den inen şoför, sürtüşme yaşadığı arabayı tekmeledi

 Frenleri tutmayan otomobil önce seyir halindeki motosiklete, ardından park halindeki araçlara çarptı

Frenleri tutmayan otomobil önce seyir halindeki motosiklete, ardından park halindeki araçlara çarptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Hulusi Akar İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Edis Bülent Ersoy Tamer Karadağlı Armağan Çağlayan
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Sergio Perez Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kontrolü kaybolan otomobil tramvay yoluna uçtu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 18:43:04. #1.17#