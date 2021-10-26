Kontrolsüz yıkıma belediyeden 18 bin 427 lira ceza

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de, metruk bina yıkımı esnasında oluşan olumsuzluklar nedeniyle Kırşehir Belediyesi, İmar Müdürlüğü ve Temizlik Zabıtası tarafından yüklenici firmaya 18 bin 427 TL ceza kesildi.

Belediye, Çevre ve Temizlik Zabıtası tarafından Kabahatler Kanunu Kapsamında 5326/32. madde uyarınca 427 lira ceza uygulaması yaparken İmar Kanunu 42. maddesi gereğince de cezai işlem uygulandı. Yıkımı kontrolsüz şekilde gerçekleştirilen alanda yüklenici firmaya toplamda 18 bin 427 TL'lik cezai işlem uygulandı. Otomobili ile yoldan geçen ve yıkım esnasında toz bulutu içerisinde kalan vatandaş Y.Y., İHA muhabirine yaptığı açıklamada kendisinin maddi bir isteğinin olmadığını, toz bulutu içerisinde aracı ile kaldıktan sonra aracında ufak çizikler ve göçük meydana geldiğini söyledi.

Kentte Medrese 95. Sokak üzerinde uzun süredir metruk halde olan binanın yıkımı dün akşam saatlerinde gerçekleştirilmişti. Yıkım esnasında otomobil ile yoldan geçen vatandaş toz bulutunun içerisinde kalarak ölümden döndüğü anlar ise saniye saniye amatör kameralar tarafından kaydedilmişti. Bölge halkı yıkım sorumluları hakkında şikayetçi olması sonrası, yıkımı yapan firma yetkilisi Mehmet Karadoğan tüm izin ve güvenlik önleminin alınarak yıkım işleminin yapıldığını aktarmıştı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet