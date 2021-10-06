Kontrolden çıkan traktör devrildi, sürücüsü yaralandı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te seyir halinde kontrol çıkan traktör ağaca çarparak devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Esenköy Tekececiler Mahallesinde seyir halindeki 11 AU 537 plakalı traktör sürücü A.Y. bir anda aracın hakimiyetinin kaybetti. Kontrolden çıkan traktör bir ağaca çarparak, devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yenipazar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan sürücü traktörde rops demiri olmasından dolayı kazayı yaralanarak atlattı. Jandarma traktör sürücülerini uyararak, "Traktör kazalarında güvenlik çerçevesi devrilmelerde yaşam boşluğu oluşturarak traktör altında kalma/ezilme olaylarını en aza indirerek ölümleri engellemektedir. Bu kazada güvenlik çerçevesi rops demiri hayat kurtarmıştır" denildi. - BİLECİK

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