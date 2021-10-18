Kontrolden çıkan tır yan yattı: 2 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan tır yan yattı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan tır yan yattı: 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan tır yan yattı.

ANKARA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan tır yan yattı. Yan yattıktan sonra kara yolunda bir süre sürüklenen tır içerisindeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesi İzmir- Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Mustafa K. (59) idaresindeki 35 ALK 857 plakalı tır, kontrolden çıkarak yan yattı. Yan yattıktan sonra kara yolunda bir süre sürüklenen tır içerisinde sürücü ve yolcu olarak bulunan Süleyman O. (40) yaralandı. Yan yatan tırın içerisindeki iki yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile tırın camından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerine yapılan yaralılar önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kontrolden çıkan tır yan yattı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan tır yan yattı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan tır yan yattı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan tır yan yattı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan tır yan yattı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan tır yan yattı: 2 yaralı

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