Kontrolden çıkan otomobil takla attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole devrildi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kaza sonrası sürücü aracını bırakarak kaza yerinden ayrıldı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 02 LC 014 plakalı Toyota marka otomobil, Eğriçay Köprüsü alt kısmında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil daha sonra şarampole devrildi. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polis ekipleri, yaptığı incelemelerin ardından takla atan otomobili otoparka çekerken araç sürücünün bulunması için ise çalışma başlattı.

Öte yandan takla atan otomobili kullanan kadın sürücünün kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı ve daha sonra aracını bırakarak kaza yerinden ayrıldığı vatandaşlar tarafından iddia edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

 İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Freni patlayan kamyonet iki otomobili de beraberinde sürükledi

İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Freni patlayan kamyonet iki otomobili de beraberinde sürükledi

 Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

Son Dakika | Zincirleme kazada yol savaş alanına döndü: 3 ölü, 4 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Mustafa Varank
Magazin Ezgi Mola Bensu Soral Düm Tek Tek Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Fatih Terim Stefan Kuntz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kontrolden çıkan otomobil takla attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 12:24:51. #1.17#