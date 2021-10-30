Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük-Kastamonu karayolunda kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkıp takla atarak evin bahçesine uçtu.

KASTAMONU (İHA) - Karabük- Kastamonu karayolunda kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkıp takla atarak evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybederken, araçtan fırlayan 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Çıraklar Köyü mevkiinde meydana geldi. Adil Düzgün (52) idaresindeki 16 ACG 160 plakalı otomobil Kastamonu'dan Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp taklalar atarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada otomobilin altında kalan sürücü olay yerinde feci şekilde can verirken, yolcu olarak bulunan Mustafa Ö. (34) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem/İHA)

Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

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