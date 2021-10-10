Kontrolden çıkan otomobil devrilip, sürüklendi: 1 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan otomobil devrilip, sürüklendi: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kontrolden çıkan otomobil devrilip, sürüklendi: 1 yaralıANKARA'da direksiyon kontrolünü kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, refüje çarparak devrilip, sürüklendi.

Kontrolden çıkan otomobil devrilip, sürüklendi: 1 yaralı

ANKARA'da direksiyon kontrolünü kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, refüje çarparak devrilip, sürüklendi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Protokol yolu Hasköy mevkiinde meydana geldi. 06 VG 813 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine refüje çarparak devrilip, sürüklendi. Sürücü otomobilde sıkışarak yaralanırken, araçta hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin çalışmaları sonucu otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yolda trafik yoğunluğu yaşanırken, ulaşım polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrolü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil devrilip, sürüklendi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil devrilip, sürüklendi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil devrilip, sürüklendi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil devrilip, sürüklendi: 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kontrolden çıkan otomobil devrilip, sürüklendi: 1 yaralı - Haberler
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