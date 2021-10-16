Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

OSMANİYE (İHA) - Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Vayvaylı köyü civarında meydana geldi. Mehmet Peksoy idaresindeki otomobil Kadirli-Osmaniye yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan 1'i kadın 6 kişi otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri kazazedeleri otomobil içerisinden çıkardı. Olay yerinde bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldırılan 6 yaralı tedavi altına alındı. Yaralılardan araç sürücüsü Mehmet Peksoy, araçta yolcu olarak bulunan Hakan Bülbül ve ismi öğrenilemeyen kadın yolcu hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Aynı kazada yaralanan Mehmet Bülbül ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi Kadirli Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı - Haberler
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