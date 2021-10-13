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Kontrolden çıkan otomobili 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan otomobili 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı Kontrolden çıkan otomobilİ aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı Bursa'da virajı alamayan otomobilin sürücüsü ve arkadaşı 30 metrelik uçurumdan düşmekten kıl payı kurtuldu.

BURSA (İHA) - Kontrolden çıkan otomobili 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı

Kontrolden çıkan otomobilİ aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da virajı alamayan otomobilin sürücüsü ve arkadaşı 30 metrelik uçurumdan düşmekten kıl payı kurtuldu.

Kaza, saat 04.15 sıralarında Alacahırka mahallesi Uludağ yolu caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 GF 433 plakalı otomobil, sürücüsü Murat D.'nin yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde yolcu olarak bulunan Furkan S. ağır yaralanırken sürücü Murat D. ise kazayı hafif yarayla atlattı. Aydınlatma direğine çarpan otomobil, 30 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı Furkan S. ve Murat D. hastaneye sevk edildi. Otomobil içerisinde görülen alkol şişeleri dikkatlerden kaçmazken, sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobili 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı

Kontrolden çıkan otomobili 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı

Kontrolden çıkan otomobili 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı

Kontrolden çıkan otomobili 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı

Kontrolden çıkan otomobili 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı

Kontrolden çıkan otomobili 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı

Kontrolden çıkan otomobili 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı

Kontrolden çıkan otomobili 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı

Kontrolden çıkan otomobili 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı

Kontrolden çıkan otomobili 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı

Kontrolden çıkan otomobili 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı

Kontrolden çıkan otomobili 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı

Kontrolden çıkan otomobili 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı

Kontrolden çıkan otomobili 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı

Kontrolden çıkan otomobili 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı

Kontrolden çıkan otomobili 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı

Kontrolden çıkan otomobili 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Son Dakika Haberleri
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