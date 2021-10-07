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Kontrolden çıkan otomobil, ATM'ye ok gibi saplandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kontrolden çıkan otomobil, ATM'ye ok gibi saplandı Edirne'de kontrolündeki aracın hakimiyetini kaybeden sürücü, benzinlikte duran tıra ardından da ATM'ye ok gibi saplandı.

LALAPAŞA, EDİRNE (İHA) - - Kontrolden çıkan otomobil, Atm'ye ok gibi saplandı

EDİRNE - Edirne'de kontrolündeki aracın hakimiyetini kaybeden sürücü, benzinlikte duran tıra ardından da ATM'ye ok gibi saplandı.

Kaza, Edirne Lalapaşa karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. idaresindeki 34 CVT 01 plakalı cip Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy mevkiinde, Akif K. Kontrolündeki 34 SE 3530 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden araç, yol kenarındaki tıra ve benzinliğin girişinde duran ATM'ye de çarptı. ATM'ye Ok gibi saplanan araç çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken, otomobilde bulunan Mehmet B. ve torunu Batuhan B. yaralandı.

Benzinlikteki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil, ATM'ye ok gibi saplandı

Kontrolden çıkan otomobil, ATM'ye ok gibi saplandı

Kontrolden çıkan otomobil, ATM'ye ok gibi saplandı

Kontrolden çıkan otomobil, ATM'ye ok gibi saplandı

Kontrolden çıkan otomobil, ATM'ye ok gibi saplandı

Kontrolden çıkan otomobil, ATM'ye ok gibi saplandı

Kontrolden çıkan otomobil, ATM'ye ok gibi saplandı

Kontrolden çıkan otomobil, ATM'ye ok gibi saplandı

Kontrolden çıkan otomobil, ATM'ye ok gibi saplandı

Kontrolden çıkan otomobil, ATM'ye ok gibi saplandı
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Son Dakika Haberleri
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