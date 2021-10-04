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Kontrolden çıkan kamyonet park halindeki 6 otomobile birden çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan kamyonet park halindeki 6 otomobile birden çarparak durabildi Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan kamyonet fabrika önünde park halindeki 6 araca birden çarptı.

Kontrolden çıkan kamyonet park halindeki 6 otomobile birden çarparak durabildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan kamyonet fabrika önünde park halindeki 6 araca birden çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi 4. Caddede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 AAH 490 plakalı kapalı kasalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarında park halinde olan 6 otomobile çarptıktan sonra durabildi. Kazanın ardından ne olduğunu anlamayan ve tamamının fabrika çalışanları olduğu araç sahipleri gelen sesler üzerine dışarı çıktıklarında ilginç manzara ile karşılaştı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri inceleme başlattı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazanın ardından önemli miktarda maddi hasar meydana gelirken, kamyonetin sürücüsünün aracın hakimiyetini nasıl kaybettiği ise belirsizliğini koruyor.

Kontrolden çıkan kamyonet park halindeki 6 otomobile birden çarparak durabildi

Kontrolden çıkan kamyonet park halindeki 6 otomobile birden çarparak durabildi

Kontrolden çıkan kamyonet park halindeki 6 otomobile birden çarparak durabildi

Kontrolden çıkan kamyonet park halindeki 6 otomobile birden çarparak durabildi
İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kontrolden çıkan kamyonet park halindeki 6 otomobile birden çarparak durabildi - Haberler
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