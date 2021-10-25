ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta İnağzı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza saatlerinde İnağzı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu yan yattı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken aramda maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

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