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Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 1 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası otomobil ağaca çarparken, kazada 1 kişi yaralandı.

DEMİRCİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası otomobil ağaca çarparken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Demirci ilçesi Simav-Demirci karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Ö. idaresindeki 45 YA 8754 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafından bulunan ağaca çarptı. Kaza sonrası araç yola savrulurken kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ö.Ö., yaralı olarak Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan Ö.Ö.'nün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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