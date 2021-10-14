Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeniden ortaya çıkan Ebola salgınına karşı aşılama başladı - Haberler
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeniden ortaya çıkan Ebola salgınına karşı aşılama başladı

AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeniden ortaya çıkan Ebola salgınına karşı aşılama başladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Kuzey-Kivu eyaletinde 5 ay aradan sonra yeniden ortaya çıkan Ebola salgınına karşı aşılama başlatıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Kuzey-Kivu eyaletinde 5 ay aradan sonra yeniden ortaya çıkan Ebola salgınına karşı aşılama başlatıldı.

Ulusal basındaki haberler e göre, 9 Ekim'de ilk Ebola vakasının görüldüğü Kuzey-Kivu eyaletinin Beni bölgesinde ilk aşılama işlemleri başladı.

Başkent Kinşasa'dan salgın bölgesi Kuzey-Kivu'ya yaklaşık 1000 rVSV-ZEBOV Ebola aşısı ve diğer tıbbı ekipman yollandı.

Aşılamaya ilk Ebola vakasıyla temaslı 100 kişiyle başlandı.

Sağlık Bakanı Jean Jacques Mbungani, 9 Ekim'de Ebola şüphesiyle Beni Hastanesinde tedavi altına alınan 3 yaşındaki erkek çocuğun Ebola testinin pozitif çıktığını bildirmişti.

Ebola Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri
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