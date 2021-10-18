Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 3 yeni ebola vakası tespit edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Kuzey-Kivu eyaletinde 5 ay aradan sonra yeniden ortaya çıkan ebola salgınında üç yeni vaka tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü, yaptığı açıklamada, 9 Ekim'de ilk ebola vakasının görüldüğü Kuzey-Kivu eyaletinin Beni bölgesinde üç yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Toplam vaka sayısı beş olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı üçe çıktı.

Salgın bölgesinde ilk aşılama işlemi 14 Ekim'de başlamıştı.

Ebola Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.