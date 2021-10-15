Kongo'da yerli halklar arasında çıkan çatışmada 13 kişi öldü - Haberler
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Kongo'da yerli halklar arasında çıkan çatışmada 13 kişi öldü

AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
Kongo'da yerli halklar arasında çıkan çatışmada 13 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısı Sud-Ubangi eyaletinde yerli halklar arasında çıkan çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısı Sud-Ubangi eyaletinde yerli halklar arasında çıkan çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberler e göre, Sud-Ubangi eyaletinin Kungu bölgesinde yaşayan Lingotebe ve Ngbanda yerli halkları arasında çatışma çıktı.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen çatışmada 13 kişi öldü, 50'den fazla ev ateşe verildi.

Ülkenin doğusu ve kuzey batısında, genelde arazi ve su kaynakları yüzünden sorun yaşayan yerli halklar arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri
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