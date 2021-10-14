Son dakika haberleri... KONFEKSİYON SAHİBİNİ İŞYERİNDE TABANCA İLE ÖLDÜRDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... KONFEKSİYON SAHİBİNİ İŞYERİNDE TABANCA İLE ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... KONFEKSİYON SAHİBİNİ İŞYERİNDE TABANCA İLE ÖLDÜRDÜ

Son dakika gündem haberi... TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, konfeksiyon sahibi Hasan Koyuncu (33), işyerine gelen Necati Ö., tarafından tabanca vurularak öldürüldü.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, konfeksiyon sahibi Hasan Koyuncu (33), işyerine gelen Necati Ö., tarafından tabanca vurularak öldürüldü. Zanlıyı yakalayan vatandaşlar polise teslim etti.

Olay, öğle saatlerinde Muhittin Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerindeki belediye binası altında bulunan konfeksiyon mağazasında meydana geldi. Koyuncu ile işyerine gelen Necati Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Necati Ö., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp Koyuncu'ya ateş açtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Koyuncu, yere yığılırken, silah sesleri üzerine işyerine gidenler Necati Ö.'yü etkisiz hale getirip, olay yerine yaklaşık 150 metre mesafedeki Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüp teslim etti.

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Koyuncu'nun cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son dakika haberleri... KONFEKSİYON SAHİBİNİ İŞYERİNDE TABANCA İLE ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberleri... KONFEKSİYON SAHİBİNİ İŞYERİNDE TABANCA İLE ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberleri... KONFEKSİYON SAHİBİNİ İŞYERİNDE TABANCA İLE ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberleri... KONFEKSİYON SAHİBİNİ İŞYERİNDE TABANCA İLE ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberleri... KONFEKSİYON SAHİBİNİ İŞYERİNDE TABANCA İLE ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberleri... KONFEKSİYON SAHİBİNİ İŞYERİNDE TABANCA İLE ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberleri... KONFEKSİYON SAHİBİNİ İŞYERİNDE TABANCA İLE ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberleri... KONFEKSİYON SAHİBİNİ İŞYERİNDE TABANCA İLE ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Özdağ'ın 'silah ruhsatı verilmediği' iddiasını yalanladı Açıklaması

Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Özdağ'ın "silah ruhsatı verilmediği" iddiasını yalanladı Açıklaması

 Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü

Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü

 Kızgın ineğin attığı tekme, kendisine aşı yapan veterinerin çenesini kırdı

Kızgın ineğin attığı tekme, kendisine aşı yapan veterinerin çenesini kırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Tarkan Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Caner Erkin Sergio Perez Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... KONFEKSİYON SAHİBİNİ İŞYERİNDE TABANCA İLE ÖLDÜRDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 15:00:23. #1.11#