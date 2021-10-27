Konak Belediyesi'nden kadın sağlığına büyük destek

Mamografi ve Smear testi yaptırmayan kadın kalmayacak

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğinde yürütülen sağlık taramasından, Konak ilçesinde ikamet eden tüm kadınlar, bağlı oldukları muhtarlıklar kanalıyla ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Konak Belediyesi, halk sağlığını önceleyen çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kadınlarda yaygın olarak görülen meme kanseri ve rahim ağzı kanserinde erken teşhis sağlayarak kanseri kadınların korkulu rüyası olmaktan çıkarmak için Konak Belediyesi, ilçe genelinde mamografi ve smear testi taraması başlattı. Konak Belediyesi ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğinde yürütülen çalışmalar muhtarlıklar kanalıyla organize ediliyor. Konak Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan bu çalışma ile Konak ilçe sınırları içinde ikamet eden; 30 yaş üstü kadınlar smear testi, 40 yaş üstü kadınlar ise smear ve mamografi testi taramalarını yaptırabilecekler.

Ücretsiz Hizmet

Konak Belediyesi'nin muhtarlıklar kanalıyla organize ettiği sağlık taramasından özellikle sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşayan kadınların yararlanması hedefleniyor. Bu amaçla ücretsiz olarak yapılan sağlık taramasına katılım için muhtarlıklara başvuran kadınların KETEM'e tarama için geliş ve gidişleri de yine Konak Belediyesi'nin ücretsiz servisleri ile sağlanacak.

Başvuru için

Konak Belediyesi'nin ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanmak için; 2 yıl içinde mamografi ve smear testi yaptırmamış olmak koşulunu taşıyan kadınlar ad, soyad ve TC kimlik numaralarını bağlı bulundukları muhtarlığa bildirerek kayıt yaptırabilirler.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet