Kompasu Tayfunu'nun etkisi altındaki Hong Kong'da eğitim öğretime ara verildi - Haberler
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Kompasu Tayfunu'nun etkisi altındaki Hong Kong'da eğitim öğretime ara verildi

AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Kompasu Tayfunu'nun etkisi altındaki Hong Kong'da eğitim öğretime ara verildi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin güney kesimlerini etkisi altına alan Kompasu Tayfunu nedeniyle ülkede okullar kapatıldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin güney kesimlerini etkisi altına alan Kompasu Tayfunu nedeniyle ülkede Okullar kapatıldı.

Tayfun nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesinin yanı sıra birçok kamu hizmeti ve borsa işlemleri de askıya alındı.

Hong Kong Gözlemevi, tayfuna eşlik eden şiddetli yağışların bölgenin alçak kesimlerini sular altında bırakabileceği konusunda uyardı.

Yetkililer, tayfunun öğleden sonra kademeli olarak zayıflamasını ve Güney Çin Denizi'nin kuzey kesiminden geçerek Vietnam'a inmesini beklediklerini bildirdi.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kompasu Tayfunu'nun etkisi altındaki Hong Kong'da eğitim öğretime ara verildi - Haberler
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