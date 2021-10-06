Komisyonda, kadın cinayetleri için ihtisas mahkemesi önerisi (2)

PSİKİYATR BUDAYICIOĞLU, KOMİSYONDA KONUŞTU

Psikiyatr Gülseren Budayıcıolu, Tbmm Kadına Karşı Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'nda üyelere sunumda bulundu. Kadına Şiddet konusunun psikiyatrist olarak en çok dinlediği konulardan bir tanesi olduğunu belirten Budayıcıoğlu, dünyada da ciddi bir tırmanışa geçtiğini bildirdi. Budaycıoğlu, kadına karşı şiddeti uygarlığın da durduramadığını söyleyerek rakamların yüksek olduğunu, Amerika'da psikopat ve seri katillerin olduğunu, Türkiye'de ise aile içi şiddet, ilişkilerde ortaya çıkan şiddet ve namus cinayetlerinin öne çıktığını söyledi. Budaycıoğlu, "Bizim beyinlerimizin içinde 'namus işiyse eğer kocası o kadını öldürebilir.' Ama aynı şey erkekler için tabi ki asla söz konusu değil. Yani erkek karısını aldatabilir, hatta karısını aldatıp bir başkasıyla ilişki içindeyse karısı buna itiraz ederse yine onu öldürüp şiddet gösterebilir. Ama kadınlarla erkekler burada çok farklı değerlendiriliyor, zihinlerimizde. Zihinlerimizin içinde, biz ona kolektif bilinç dışı diyoruz, yazılı maddeler vardır. Mesela erkek üstündür yazıyor. Gerçek insan erkektir yazıyor" dedi.

Budayıcıoğlu, merkez karakollarda uzman psikiyatristler bulundurulabileceğini kaydederek, "Paranoid erkekler konusunu söyledim, biraz ütopik olacak ama psikiyatristleri etkin kullanabilir miyiz? Merkez karakollarımızda bu konuda eğitim almış uzman psikiyatristler bulundurabiliriz. Eşini öldürmeye kararlı bir adamı bir kaç kere psikiyatrist ile görüşmekle bu kararından vazgeçirebileceğimizi düşünüyorum. Biri onu anlarsa o zaman kendine başka türlü bakabilir o adamlar. Bu tür komisyonların kullanılabilmesi diğer uzmanlarımızın acaba bu şikayetleri yargıya bu şekilde başvuran kadınlarımıza daha kolay ulaşılabilmesi sağlanabilir mi, diye düşünüyorum. Eğitime çok ihtiyacımız var, kadına şiddet konusunda yeni çıkarılacak yasaların ve düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini hepimiz bekliyoruz. Her şeyi devletten beklememeliyiz. Toplum olarak biz sahiplenmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Nursima ÖZONUR/ANKARA,

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