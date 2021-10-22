KOLORDU BANDOSUNUN KONSERİNDE, 5 YAŞINDAKİ ASYA ŞEFLİK YAPTI - Haberler
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KOLORDU BANDOSUNUN KONSERİNDE, 5 YAŞINDAKİ ASYA ŞEFLİK YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'de 5'inci Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı ekibi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü anma yılı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

SAKARYA (DHA) - EDİRNE'de 5'inci Kolordu Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı ekibi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü anma yılı etkinlikleri kapsamında konser verdi. Konserde bando şefinin yanına gelen 5 yaşındaki Asya Atalay, bir süre kolordu bandosunu yönetti.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden gelen 5'inci Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu Komutanlığı ekibi, Edirne'de Atatürk Anıtı'nın önünde konser verdi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği konserde Dumlupınar, Sakarya, Anafartalar, Kemal Atatürk Vatan, Kuvayımilliye, Aslan Mehmetçik, Başkomutana Selam Marşı ile Memleketim adlı eserler seslendirildi. Bando şefi, yanına gelen Asya Atalay'a batonunu vererek bir süre konseri yönetmesine izin verdi.

'İLK DEFA BİR BANDO YÖNETTİ'

Şarkı boyunca ritim duygusu ve hareketleri dikkat çeken Asya, büyük ilgi gördü. Asya Atalay'ın annesi Selin Atalay, kızının müziğe çok meraklı olduğunu belirterek, "Kızım, ilk defa bir bando yönetti. Müziğe çok meraklı. Evde de böyle. Hep müzikle ilgileniyor. O nedenle dikkatini çekti ve izlemeye geldi. Burada da seyirci kalamadı" diye konuştu. Yaklaşık 45 dakika süren konser 'Memleketim' şarkısıyla sone erdi.

KOLORDU BANDOSUNUN KONSERİNDE, 5 YAŞINDAKİ ASYA ŞEFLİK YAPTI

KOLORDU BANDOSUNUN KONSERİNDE, 5 YAŞINDAKİ ASYA ŞEFLİK YAPTI

KOLORDU BANDOSUNUN KONSERİNDE, 5 YAŞINDAKİ ASYA ŞEFLİK YAPTI

KOLORDU BANDOSUNUN KONSERİNDE, 5 YAŞINDAKİ ASYA ŞEFLİK YAPTI

KOLORDU BANDOSUNUN KONSERİNDE, 5 YAŞINDAKİ ASYA ŞEFLİK YAPTI

KOLORDU BANDOSUNUN KONSERİNDE, 5 YAŞINDAKİ ASYA ŞEFLİK YAPTI

KOLORDU BANDOSUNUN KONSERİNDE, 5 YAŞINDAKİ ASYA ŞEFLİK YAPTI

KOLORDU BANDOSUNUN KONSERİNDE, 5 YAŞINDAKİ ASYA ŞEFLİK YAPTI

KOLORDU BANDOSUNUN KONSERİNDE, 5 YAŞINDAKİ ASYA ŞEFLİK YAPTI

KOLORDU BANDOSUNUN KONSERİNDE, 5 YAŞINDAKİ ASYA ŞEFLİK YAPTI

KOLORDU BANDOSUNUN KONSERİNDE, 5 YAŞINDAKİ ASYA ŞEFLİK YAPTI

KOLORDU BANDOSUNUN KONSERİNDE, 5 YAŞINDAKİ ASYA ŞEFLİK YAPTI

KOLORDU BANDOSUNUN KONSERİNDE, 5 YAŞINDAKİ ASYA ŞEFLİK YAPTI

KOLORDU BANDOSUNUN KONSERİNDE, 5 YAŞINDAKİ ASYA ŞEFLİK YAPTI

KOLORDU BANDOSUNUN KONSERİNDE, 5 YAŞINDAKİ ASYA ŞEFLİK YAPTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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