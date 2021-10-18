Kolordu Bandosu'ndan Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü konseri - Haberler
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Kolordu Bandosu'ndan Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü konseri

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Güncel

Kolordu Bandosu'ndan Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü konseri Adana 6.Kolordu Komutanlığı Bando Bölüğü tarafından Sakarya Zaferinin 100 yıl dönümü nedeniyle Kilis'te bir konser düzenlendi.

SAKARYA (İHA) - Kolordu Bandosu'ndan Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü konseri

KİLİS - Adana 6.Kolordu Komutanlığı Bando Bölüğü tarafından Sakarya Zaferinin 100 yıl dönümü nedeniyle Kilis'te bir konser düzenlendi.

Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yıldönümü münasebetiyle Büyük Zaferi anma etkinlikleri kapsamında, Adana 6.Kolordu Komutanlığı Bando Bölüğü tarafından Cumhuriyet meydanında bir konser verdi. Halka açık gerçekleştirilen konserde, Zafer marşları ve türküleri söylendi.

Kolordu Bandosu'ndan Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü konseri

Kolordu Bandosu'ndan Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü konseri

Kolordu Bandosu'ndan Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü konseri

Kolordu Bandosu'ndan Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü konseri
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Son Dakika Haberleri
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