SAKARYA (İHA) - Kolordu Bandosu'ndan Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü konseri

KİLİS - Adana 6.Kolordu Komutanlığı Bando Bölüğü tarafından Sakarya Zaferinin 100 yıl dönümü nedeniyle Kilis'te bir konser düzenlendi.

Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yıldönümü münasebetiyle Büyük Zaferi anma etkinlikleri kapsamında, Adana 6.Kolordu Komutanlığı Bando Bölüğü tarafından Cumhuriyet meydanında bir konser verdi. Halka açık gerçekleştirilen konserde, Zafer marşları ve türküleri söylendi.