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Kolombiya'dan Panama'ya nehirden geçmek isteyen 4 göçmen boğuldu

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Kolombiya'dan Panama'ya nehirden geçmek isteyen 4 göçmen boğuldu

Kolombiya'dan Panama'ya nehir yoluyla geçmek isteyen göçmenlerle dolu sandalın alabora olması sonucu biri bebek, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'dan Panama'ya nehir yoluyla geçmek isteyen göçmenlerle dolu sandalın alabora olması sonucu biri bebek, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Antioquia yönetim bölgesine bağlı Necocli kasabasından nehir yoluyla Panama'ya geçmek isteyen göçmenlerin bulunduğu sandal devrildi.

Yetkililer, kazada 1'i bebek, 4 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini, arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti.

Görgü tanıklarının iddiasına göre, sandalda kapasitenin çok üzerinde göçmenin bulunduğu öne sürüldü.

Kolombiya Ombudsman Ofisi müdürü Carlos Camargo, nehri kaçak ve dayanıksız sandallarla geçmeye çalışan göçmenlerin, hayatlarını tehlikeye attığına dikkati çekerek, "Olaydan büyük üzüntü duyuyoruz, ulusal ve yerel yetkililerin bu insanların durumuna daha fazla özen göstermesi gerekir." ifadesini kullandı.

Kasabanın 4 bin 500 civarında olan nüfusunu dörde katlayan ve sayıları 20 bini geçen göçmenlerin, yetersiz altyapı ve sosyal imkanlar nedeniyle yeni bir insani krizle karşı karşıya kalınmasından endişe ediliyor.

Hedef ABD

Ülkelerindeki içi karışıklıklar ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle ABD'ye ulaşmak isteyen binlerce göçmen, Kolombiya Panama sınırının açılmasını talep ediyor.

Kolombiya ile Panama arasında yapılan göç anlaşması gereği her gün 500 kişi tekneler aracılığıyla Panama'ya gitmek için bilet satın alıyor.

Ülkenin Panama sınırına yakın sahil kasabası Necocli'de göçmenlerin, yasa dışı gruplar tarafından kontrol edilen ve "Darien Gap" olarak bilinen ormanlık alanı geçerek Panama'ya ve ardından ABD'ye ulaşmak istediği belirtiliyor.

Bu yıl, iki ülke sınırını aşarak ABD'ye ulaşan düzensiz göçmen sayısının 19 bini geçtiği tahmin ediliyor.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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