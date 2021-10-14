Kolombiya'da otobüs uçuruma yuvarlandı, 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kolombiya'da otobüs uçuruma yuvarlandı, 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Kolombiya'da otobüs uçuruma yuvarlandı, 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Tolima yönetim bölgesine bağlı Chaparral kasabasından İbaque kentine giden otobüs uçuruma yuvarlandı.

Kazada 6 yolcu yaşamını yitirdi, 9'u çocuk 24 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Bensu Soral Demet Akalın Amelia Hamlin
Spor Fatih Terim Burak Elmas Caner Erkin Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kolombiya'da otobüs uçuruma yuvarlandı, 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 23:32:48. #1.17#