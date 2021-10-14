Kolombiya'da otobüs uçuruma yuvarlandı, 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Tolima yönetim bölgesine bağlı Chaparral kasabasından İbaque kentine giden otobüs uçuruma yuvarlandı.
Kazada 6 yolcu yaşamını yitirdi, 9'u çocuk 24 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri