Kolombiya'da köylülerce alıkonulan 200 asker serbest bırakıldı

Kolombiya'da yasa dışı koka yaprağı üretimi yapıldığı tespit edilen tarlalarda incelemelerde bulunurken köylüler tarafından alıkonulan 200 asker serbest bırakıldı.

Ülkenin Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu köyünde yasa dışı koka yaprağı üretimi yapıldığı ihbarını alan askerler, bölgede çalışma başlattı.

Bu sırada askerlerin etrafını saran köylüler, önce silahlara el koydu, ardından da askerlerin köyden çıkışına izin vermedi.

Ombudsman Ofisi Direktörü Carlos Camargo, askerlerin serbest bırakılması için köylülerle 12 saati bulan arabuluculuk faaliyeti yürüttüklerini belirterek, problemin operasyona gerek kalmadan diyalog yoluyla çözüldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada ise askerlerin görevlerini icra ederken köylülerce etraflarının sarıldığı vurgulanarak, "Askerlerin silahlarını aldılar, buna rağmen vatandaşlarla karşı karşıya gelmek istemeyen askerler, sorununun barışçıl şekilde çözülmesini bekledi." ifadesine yer verildi.

Kolombiya'da koka yaprağının yasa dışı ekilmesinin önüne geçmek isteyen güvenlik güçleri, sürpriz operasyonlar düzenliyor.

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