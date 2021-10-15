Kolluk Personeli Hakkında İhbar/Şikayet Formu ile Kolluk Personeli Hakkında Memnuniyet Bildirim Formu

Kolluk Şikayet Sistemi ve Merkezi Kayıt Sisteminin İşleyişi Hakkında Yönergenin "Başvuruların yapılacağı idari merciler ve yöntemleri" başlıklı 5. maddesindeki: "1)Başvurular mülki makamlara, kolluk birimlerine, bağlı kuruluşlara elden, yazılı dilekçe veya sözlü olarak doğrudan yapılabileceği gibi mektup, faks veya elektronik posta yolu ile de yapılabilir. 2)Başvuru komisyonun ve diğer ilgili kurumların internet sitesinde örneği yer alan başvuru formunun elektronik ortamda veya çıktısının alınarak doldurulması suretiyle de yapılabilir" ayrıca http://www. kollukgozetim. gov. tr adresinden de elektronik başvuru yapılabilir. Kolluk Personeli Hakkında İhbar/Şikayet Formu için TIKLAYINIZ Kolluk Personeli Hakkında Memnuniyet Bildirim Formu TIKLAYINIZ

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