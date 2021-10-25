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Kollarını pres makinesine kaptıran işçi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kollarını pres makinesine kaptıran işçi ağır yaralandı

Samsun'da kollarını pres makinesine kaptıran işçi ağır yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da kollarını pres makinesine kaptıran İşçi ağır yaralandı.

Olay, Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan Çalışkan (29) el arabası imalathanesinde çalışırken her iki kolunu kauçuk presleme makinesine kaptırdı. Sıkıştığı yerden çıkartılan Çalışkan, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan genç, hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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