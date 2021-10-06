Kocayayla'da başlatılan eko-turizm projesi tamamlanma aşamasına geldi

KELES, BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesinin, Keles ilçesi Kocayayla mevkisinde hayata geçirdiği eko-turizm projesi tamamlanma aşamasına geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Keles Kocayayla Kamp ve Rekreasyon Projesi" kapsamında alan üzerindeki hiçbir ağaca zarar verilmeden 18 bungalov ve bir restoran inşa edildi.

Bungalov ve restoran bölümünde imalatlar büyük ölçüde tamamlanırken, çevre düzenleme çalışmalarına hız verildi. Düzenleme kapsamında hem ilave ağaçlandırma hem de bölgeye özel peyzaj düzenlemeleri yapılacak.

Kasım ayında tamamen bitirilmesi hedeflenen proje, bölgede kırsal turizme katkı sunmasının yanında konaklama ve yemek hizmetleriyle özellikle bölgeyi tercih eden karavan sahiplerine de ayrıcalıklı bir tatil imkanı sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentte mesire alanlarının daha da güzelleştirilmesi için yoğun çaba harcadıklarını bildirdi.

Daha önce Harmancık Eko- Turizm Tesisleri'ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Aktaş, "Benzer projeyi Orhaneli'de de Keles'te de hayata geçiriyoruz. Özellikle pandemi sürecinde doğayla iç içe yapılan turizm çok ciddi gelişti. Biz de bu fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Keles Kocayayla bu proje ile yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri olacak. Böylelikle bölge ekonomisine de önemli bir artı değer sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.