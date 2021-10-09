KOCATÖNGEL YOLUNDA GENİŞLETME ÇALIŞMASI - Haberler
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KOCATÖNGEL YOLUNDA GENİŞLETME ÇALIŞMASI

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KOCATÖNGEL YOLUNDA GENİŞLETME ÇALIŞMASI

KOCATÖNGEL YOLUNDA GENİŞLETME ÇALIŞMASIHendek Belediyesi, ulaşım güvenliğinin daha üst seviyelere taşınması adına Kocatöngel mahallesinin ana yolunda genişletme çalışması başlattı.

KOCATÖNGEL YOLUNDA GENİŞLETME ÇALIŞMASI

Hendek Belediyesi, ulaşım güvenliğinin daha üst seviyelere taşınması adına Kocatöngel mahallesinin ana yolunda genişletme çalışması başlattı.

9 METREYE ÇIKACAK

Mahallelerde saha çalışmalarına ara vermeden devam eden Hendek Belediyesine bağlı ekipler, her gün farklı bir sokakta yaptığı yeniliklerle, sorunlara çözümler üretiyor. Ekipler bu kapsamda ulaşım güvenliğinin daha üst seviyelere taşınması adına Kocatöngel mahallesinin ana yolunda genişletme çalışması başlattı. Dereköy yolu kesişiminden başlayan çalışmaların 3, 5 kilometreyi bulması planlanırken yol genişliğinin 9 metre olacağı ifade edildi. Genişleme çalışmalarının ardından yol düzenlemesinin yapılacağı açıklanırken, çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Yapılan çalışmalar mahalle sakinlerinde memnuniyet yarattı.

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