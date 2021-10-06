Kocasinanlı sporcu Kenan Eren Kahraman yine Türkiye Şampiyonu oldu - Haberler
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Kocasinanlı sporcu Kenan Eren Kahraman yine Türkiye Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kocasinanlı sporcu Kenan Eren Kahraman yine Türkiye Şampiyonu oldu

Kocasinan Belediye Spor Kulübü sporcularından Kenan Eren Kahraman, 2021 Minikler Türkiye Şampiyonluğunun ardından 2021-2022 Sezonu Küçükler Türkiye Şampiyonu oldu.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Spor Kulübü sporcularından Kenan Eren Kahraman, 2021 Minikler Türkiye Şampiyonluğunun ardından 2021-2022 Sezonu Küçükler Türkiye Şampiyonu oldu. Ayten Ceren Kahraman ise Minikler kategorisin de Türkiye 3'üncüsü oldu. Sporcularını tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şampiyonluklarla dolu bir yıl geçirdiklerini ve Kocasinan'ın adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracaklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi masa tenisi sporcuları, Ankara Taha Akgül spor Salon'unda düzenlenen 2021-2022 sezonu Küçükler Milli takım seçme yarışmasında yine Kayseri'yi gururlandırdı. Kenan Eren Kahraman, Küçükler kategorisin de Türkiye Şampiyonu olurken Ayten Ceren Kahraman ise Minikler kategorisin de Türkiye 3.'sü oldu.

Sporcularının başarısını değerlendiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Şampiyonluklarla dolu bir yıl geçirdik. Sporcularımız Kenan Eren Kahraman ve Ayten Ceren ile A Milli Takım Antrenörü Halil Adak ve Genç Bayan Milli Takım Antrenörü Kemal Balım hocalarımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Kocasinan'ımızın adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız. Kocasinan Belediyesi olarak, her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bizlere bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini, "Gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Kocasinanlı sporcu Kenan Eren Kahraman yine Türkiye Şampiyonu oldu

Kocasinanlı sporcu Kenan Eren Kahraman yine Türkiye Şampiyonu oldu

Kocasinanlı sporcu Kenan Eren Kahraman yine Türkiye Şampiyonu oldu

Kocasinanlı sporcu Kenan Eren Kahraman yine Türkiye Şampiyonu oldu

Kocasinanlı sporcu Kenan Eren Kahraman yine Türkiye Şampiyonu oldu

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Haber: Kocasinanlı sporcu Kenan Eren Kahraman yine Türkiye Şampiyonu oldu - Haberler
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