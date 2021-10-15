Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağı gün sayıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağı gün sayıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağı gün sayıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından restore edilen Güneşli Mahallesi'ndeki 2 asırlık tarihi Jandarma Konağı, resmi açılışına gün sayıyor.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi tarafından restore edilen Güneşli Mahallesi'ndeki 2 asırlık tarihi Jandarma Konağı, resmi açılışına gün sayıyor. Yeniden jandarma karakolu olarak aslı hürriyetine uygun bir şekilde hizmet vermeye başlayacak olan tescilli yapının son kontrollerini gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmanın Tarihi Kentler Birliği tarafından da hem proje hem de uygulama ödülüne layık görüldüğünü vurguladı.

Güneşli Jandarma Karakol Komutanlığı'nın odalarını tek tek inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, tarihi yapılara sahip çıkarak geleceğe aktardıklarını söyledi. Yapının 19.yüzyıldan kalan tarihi bir mekan olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Güneşli Mahallemizdeki restorasyonunu tamamladığımız jandarma karakolumuz, önümüzdeki günlerde yeniden jandarma karakolu olarak aslı hürriyetine uygun bir şekilde hizmet vermeye başlayacak. Uzun zamandır bölgeye hizmet veren jandarma karakolu, belli bir süre atıl vaziyette kaldığı için kullanılamamış. Tescilli yapıyı, yeniden restore edip, gün yüzüne çıkararak eski fonksiyonuyla uygun bir şekilde hazır hale getirdik. Güneşli ve çevresindeki kırsal mahallere hizmet verecek olan yapı, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak bir birim olarak hayata geçmiş olacak. Jandarma teşkilatımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerlerine düşen her türlü gayreti gösterdiklerini sözlerine ekledi. İncelemeler sonrası mahallenin bakkalını da ziyaret edip, esnafa hayırlı kazançlar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla sohbet edip, onların taleplerini dinledi. Bölge sakinleri de Kocasinan Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağı gün sayıyor

Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağı gün sayıyor

Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağı gün sayıyor

Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağı gün sayıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mahmut Özer Mustafa Şentop
Magazin Zeynep Bastık Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Cristiano Halil İbrahim Dervişoğlu Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kocasinan'ın restore ettiği 2 asırlık jandarma konağı gün sayıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 12:53:27. #1.11#