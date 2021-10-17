Kocasinan'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı - Haberler
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Kocasinan'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kocasinan'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Hizmetlerin ve yatırımların yanı sıra personel eğitimine de büyük önem veren Kocasinan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğiyle belediye çalışanlarına yönelik yangın tatbikatı ve eğitimi gerçekleştirdi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Hizmetlerin ve yatırımların yanı sıra personel eğitimine de büyük önem veren Kocasinan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğiyle belediye çalışanlarına yönelik yangın tatbikatı ve eğitimi gerçekleştirdi. Yangın anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldığı ve olay anının canlandırıldığı tatbikat eğitimi, heyecanlı anlara sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli personeller tarafından Kocasinan Belediyesi'nin seminer salonunda belediye çalışanlarına yönelik yangın eğitimi hakkında sinevizyon eşliğinde sunum gerçekleştirildi. Eğitimde yangın çıkış sebepleri, yangınların sınıflandırılması, etkenleri, yangın yerindeki tehlikeler ve hareket tarzı, mücadele ve müdahale yöntemleri, yangın söndürmede kullanılan maddeler, söndürme prensipleri, acil durumlarda alarm ve tahliye planlaması gibi konular hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından katılımcılar, uygulamalı tatbikat gerçekleştirdi. Belediye çalışanları, mutfak ocağında ve elektrikli aletlerde yangına nasıl müdahale edilmesini uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Ardından belediye çalışanları itfaiye ekiplerinin kontrolü altında yakılan ateşi yangın tüpüyle söndürdü. Başarılı olan tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Hizmetlerin ve yatırımların yanı sıra personel eğitimine de büyük önem verdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Düzenlediğimiz eğitim programlarıyla çalışanlarımızın bilgi birikimini artırıyoruz. Bu eğitimle de çalışanlarımız herhangi bir yangın durumunda en kısa sürede yapılması gerekenleri öğrenmiş oldu. Bizim önceliğimiz, özellikle çalışanlarımızın can güvenliğini sağlayabilmektir. Bu ve buna benzer eğitim çalışmalarımız önümüzdeki günlerde periyodik aralıklarla devam edecek" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kocasinan'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

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