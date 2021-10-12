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Kocasinan Belediyesi'nden öğrencilere yönelik 'Ahilik Projesi' Yarışması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kocasinan Belediyesi'nden öğrencilere yönelik 'Ahilik Projesi' Yarışması

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik Ahi Evran-ı Veli'yi anmak ve ilkelerini yaşatmak amacıyla Ahilik Projesi Yarışması düzenleniyor.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik Ahi Evran-ı Veli'yi anmak ve ilkelerini yaşatmak amacıyla Ahilik Projesi Yarışması düzenleniyor. Milli ve manevi değerlerle geleceğin Türkiye'sini inşa ettiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Gayretimiz; Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak" dedi.

Çocukların kabiliyetlerini, yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için yeni projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak vatan sevgisi, millet ve bayrak bilincini geleceğin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 'Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez' anlayışıyla geleceğimizi daha emin adımlarla kurmak için geçmişimizi her zaman bilmeli ve hatırlamalıyız. Bu kapsamda bir farkındalık oluşturarak gençlerimize Ahi Evran-ı Veli ve Seyyit Burhaneddin gibi bütün manevi şahsiyetlerimizi ve kadim kültürümüzü iyi anlatmamız gerekiyor. Bütün amacımız; milli ve manevi değerlerimize bağlı bir nesil yetiştirmektir. Bu noktada yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Gayretimiz; Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın ve Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesini ve mutlu olmalarını sağladıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen Ahilik Projesi Yarışmaları kapsamında 'Bugünden Ahi Evran'a Mektup', 'Şiir Okuma', 'Ahilik Slogan ve Afiş' ile 'Yardımlaşma ve Adil Paylaşım konulu resim' yarışmalarına katılacak öğrencilerin okul müdürlüklerine başvurmalarının yeterli olacağı belirtildi. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi'nden öğrencilere yönelik 'Ahilik Projesi' Yarışması

Kocasinan Belediyesi'nden öğrencilere yönelik 'Ahilik Projesi' Yarışması

Kocasinan Belediyesi'nden öğrencilere yönelik 'Ahilik Projesi' Yarışması

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Haber: Kocasinan Belediyesi'nden öğrencilere yönelik 'Ahilik Projesi' Yarışması - Haberler
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