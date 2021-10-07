Kocasinan Belediyesi iki günde üç büyük etkinliğe imza atacak - Haberler
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Kocasinan Belediyesi iki günde üç büyük etkinliğe imza atacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kocasinan Belediyesi iki günde üç büyük etkinliğe imza atacak

Kocasinan Belediyesi, 8 Ekim Cuma Günü Cırgalan Mahallesi Şerife-Hacı Veli Demir Aile Sağlığı Merkezi'nin temel atma ile Mehmet Zahid Kotku Cami'nin açılışı ve 9 Ekim Cumartesi Günü Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Bölgesi'nin 2'nci etap tanıtım programına ev sahipliği yapacak.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi, 8 Ekim Cuma Günü Cırgalan Mahallesi Şerife-Hacı Veli Demir Aile Sağlığı Merkezi'nin temel atma ile Mehmet Zahid Kotku Cami'nin açılışı ve 9 Ekim Cumartesi Günü Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Bölgesi'nin 2'nci etap tanıtım programına ev sahipliği yapacak. Türkiye'ye örnek bir ilçe oluşturmak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kocasinan'ın değerine değer kattıklarını söyledi.

İlçenin çehresini değiştirecek projelere imza attıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Rutin belediyecilik faaliyetlerinin en iyisini yapmanın yanı sıra her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirirken bir yandan da yeni ve farklı projeleri hayata geçiriyoruz ve bu hizmetlerimizi artırarak devam ediyoruz. Bu kapsamda 8 Ekim Cuma Günü saat 12: 00' de Cırgalan Mahallesi Şerife-Hacı Veli Demir Aile Sağlığı Merkezi'nin temelini atacağız. Yine aynı bölgemizde saat 13: 30'da belediyemiz ve hayırseverimizle birlikte yaptırdığımız Mehmet Zahid Kotku Cami'nin açılışını gerçekleştireceğiz. 9 Ekim Cumartesi Günü saat 12: 00'de ise Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Bölgesi'nin 2'nci etap tanıtım programına ev sahipliği yapacağız. Tüm vatandaşlarımızı programımıza davet ediyorum. Bütün gayretimiz; içinde yaşadığımız mahallerimizin değerini artırmak, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı daha mutlu etmektir. Yapılan hizmetlerin ilçemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Kocasinan ilçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin çabası içerisindeyiz" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi iki günde üç büyük etkinliğe imza atacak

Kocasinan Belediyesi iki günde üç büyük etkinliğe imza atacak

Kocasinan Belediyesi iki günde üç büyük etkinliğe imza atacak

Kocasinan Belediyesi iki günde üç büyük etkinliğe imza atacak

Kocasinan Belediyesi iki günde üç büyük etkinliğe imza atacak

Kocasinan Belediyesi iki günde üç büyük etkinliğe imza atacak

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Haber: Kocasinan Belediyesi iki günde üç büyük etkinliğe imza atacak - Haberler
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