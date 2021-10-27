Koçarlı MYO Çevre Bilinci için Farkındalık Etkinliği Düzenledi Üniversitemiz Koçarlı Meslek Yüksekokulu'nda 22 Ekim 2021 tarihinde çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Öğr. Gör. Ayfer Ergezen başkanlığında düzenlenen etkinliğe, Okul Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, herkesi çöp konusunda duyarlı olmaya, çevreyi ve kampüsü temiz tutmaya davet etti.

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