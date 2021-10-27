Kocaeli Valiliği Jandarma ( Uyuşturucu Madde ) Basın Duyurusu 27.10.2021

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 25 Ekim 2021 tarihinde İzmit ilçesinde bir şahsın aracında yapılan aramada aracın motor bölümüne gizlenmiş vaziyette (102) gram Metamfetamin maddesi ile (2) gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ele geçirilmiş olup, olayla ilgili olarak adli tahkikata başlanılmıştır. İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

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