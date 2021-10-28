Kocaeli Valiliği Jandarma (İzmit Kaçak Sigara - Makaron ) Basın Açıklaması 28.10.2021

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sigara Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında 26 Ekim 2021 tarihinde, Gölcük ilçesinde 2 ayrı şahsa ait iki ayrı adreste eş zamanlı yapılan arama neticesinde, (47. 560) adet dolu makaron (kaçak sigara), (22. 600) adet boş makaron ve (12. 830) gram kıyılmış tütün ele geçirilmiş olup, olayla ilgili olarak adli tahkikata başlanılmıştır. İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

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