KOCAELİ VALİLİĞİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI (TERÖR ) BASIN AÇIKLAMASI 14.10.2021

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, Terörle Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; terör örgütlerinin, başta Kocaeli ili olmak üzere ülkemiz genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen; 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik, Kocaeli merkezli (Kocaeli - İstanbul) (2) ilde, 14 Ekim 2021 tarihinde, (4) ayrı adreste, eş zamanlı olarak operasyon icra edilmiş, yapılan operasyon neticesinde (4) şüpheli şahıs, ikamet ettikleri adreslerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar, adli işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edilecektir.

Terörle Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

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